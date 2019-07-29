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16:06 29 Temmuz 2019
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    Moskova’da haftasonu yapılan izinsiz protestolarda 1000’den fazla gözaltı

    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
    Rusya
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    Rusya’nın başkenti Moskova’da belediye binası yakınlarında, Tverskaya Caddesi’nde haftasonunda yapılan izinsiz gösterilerde polis tarafından 1074 kişi kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındı. Gözaltına alınan çok sayıda protestocunun Moskova sakini olmadığı belirtildi.

    Navalniy'in çağrısıyla Moskova'daki protetso gösterilerinde çok sayıda gözaltı, 6 Nisan 2018
    © AA / Sefa Karacan
    Düzenlediği izinsiz protestolarda yine gözaltına alınan Rus muhalif Navalniy serbest
    Moskova’da Tverskaya Caddesi’nde haftasonu izinsiz gösteri yapıldı.

    Moskova Polisi, protestolarda 1074 kişinin gözaltına alındı ve inceleme için polis birimlerine götürüldüğünü duyurdu.

    Bir polis kaynağının açıkladığına göre, gözaltına alınanların kaydadeğer bir kısmının Moskova sakini olmadığı anlaşıldı.

    Basında çıkan haberlerde, gözaltına alınanların büyük kısmının daha sonra serbest bırakıldığı haberleri yer aldı.

    Protestolarda ise yaklaşık 3500 kişi yer aldı. Bu kişilerden 700’ü de eylemi takip edeceklerini bildiren gazeteci ve blogger’lardı.

    ROSGVARDİYA'DAN İKİ GÖREVLİ YARALANDI

    Öte yandan gösteriler sırasında kimlikleri belirlenemeyen bir grubun biber gazı sıkması sonucunda Rusya Ulusal Muhafızları’ndan (Rosgvardiya) iki görevli yaralandı. Rosgvardiya, güvenlik güçlerinin gözlerinin zarar gördüğünü, ancak hasarın kritik olmadığını duyurdu.

    Rus basını da gözaltına alınanların büyük kısmının daha sonra bırakıldığını aktardı.

    Sputnik muhabiri protestolar sırasında polisin Tverskaya Caddesi’nin iki tarafını da boşaltarak protestocuları Puşkin Meydanı ile Gazetnıy sokağı arasındaki caddelere dağıttığını bildirmişti.

    Aleksey Navalnıy
    © AP Photo / Pavel Golovkin
    Rus muhalif lider Navalniy, seçimlerde aday olamayacak
    Konuyla ilgili açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise daha önce kargaşa organize etmeye yönelik adımların iyi bir sonucu olmayacağını, kentteki düzenin kanunlar çerçevesinde sağlanacağını belirtmişti.

    Gösteriler Moskova’da mahkemenin Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın izinsiz protesto çağrısı yapması nedeniyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından gelmişti.

    Bir hafta önce yaklaşık 12 bin kişi Moskova’daki Akademisyen Saharov Meydanı’nda koordine bir eylem gerçekleştirmişti.  İzinsiz olan bu eylem, Moskova şehir meclisi seçimlerine aday olarak kaydı yaptırılamayan muhalif siyasi isimler tarafından organize edilmişti ve halka Tverskaya Caddesi’ndeki Moskova belediyesi yakınlarında toplanma çağrısı yapılmıştı. Protestocular, muhalif adayların seçimlere kabul edilmesini talep ediyor.

    Etiketler:
    Müdahale, Gözaltı, Protesto, Moskova, Rusya
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