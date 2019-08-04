Moskova’daki protestolarda onlarca çocuk gözaltına alındı

Bunimoviç, Sputnik’e açıklamasında, “Onlarca çocuk gözaltına alındı. Bazıları ebeveynlerine teslim edildi. Bazılarının anne babaları şehir dışında veya Moskovalı değil, bu çok daha zor bir durum. Her biriyle ayrı ayrı ilgileneceğiz” dedi.

Daha önce Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova’nın merkezinde yapılan izinsiz gösteriye 1500 kişinin katıldığı, aralarından yaklaşık 600 kişinin, çeşitli ihlaller nedeniyle gözaltına alındığını açıklamıştı.