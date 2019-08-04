Rus askerler, tank biatlonunda 2017 rekorunu kırdı

Moskova bölgesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019'da tank biatlonu kategorisinde rekor kırıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Askeri Hazırlık Dairesi Başkanı Korgeneral İvan Buvaltsev, Rus takımının 2017 yılındaki rekoru geliştirdiğini söyledi.

Buvaltsev, tank biatlonu parkurunu 18 dakika 55 saniyede geçen Rus askerlerin 2017 yılında 19 dakika 10 saniye olarak kaydedilen rekoru kırdığını ifade etti.

Moskova bölgesinde dün başlayan Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019'da 39 ülkeden 223 takım yarışıyor.

Yarışmaya bu yıl ilk kez katılan ülkeler Abhazya, Ürdün, Kamboçya, Kongo, Küba, Mali, Mozambik, Sri Lanka ve Güney Osetya.

Türkiye, Fransa, ABD, Slovakya ve Meksika ise Army-2019'u izlemek üzere gözlemcilerini yolladı.