Putin'den Trump'a taziye mesajı

Rusya lideri Vladimir Putin’in, son 24 saat içinde ABD’nin iki eyaletinde meydana gelen ve çok sayıda can kaybının yaşandığı 2 silahlı saldırıdan dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a taziyelerini ilettiği bildirildi.

Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’nin Teksas ve Ohio eyaletlerinde meydana gelen trajik olaylardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a Teksas ve Ohio eyaletlerinde meydana gelen trajik olaylardan dolayı taziyelerini sunduğu bir telgraf gönderdi” ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Yaralıların birçoğunun durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Bu olayın ardından 24 saat bile geçmeden Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 10 kişinin öldüğü, 16 kişininse yaralandığı bildirildi. Polis ve FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ekipleri halen olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Diğer yandan yerel basında çıkan haberlerde, geçtiğimiz saatlerde Chicago kentinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda en az 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.