Zaharova: ABD ve Almanya’ya, diplomatik ve basın kuruluşlarının içişlerimize müdahale ettiğini bildireceğiz

Rossiya 1 televizyonundaki bir programda konuşan Zaharova, “Cumartesi günkü yürüyüş öncesinde de olduğu gibi, ABD Büyükelçiliği aktif şekilde kapalı ve açık biçimde bunu yaptı. Onlara bunu ayrı olarak söyleyeceğiz” dedi.

Zaharova, ABD Büyükelçiliği’nin sosyal medyada cumartesi günü yapılan yürüyüşün detaylı güzergâhını sunduğunu, neredeyse her dakika bilgi aktardığını ifade etti.

Nihayetinde de insanlara eyleme katılmaktan kaçınma çağrısı yapıldığını belirten Zaharova, “Ancak anladığımız gibi, verilen bilgilerin yüzde 90’ı ile katılım çağrısı yapılıyordu” dedi ve büyükelçiliğin daha sonra da aktif biçimde bu izinsiz eylem hakkında yorumlarda bulunmaya başladığını kaydetti.

Eylemler konusunda yorum yapmaya daha sonra ‘eylemleri bastırmak için vatandaşlarına karşı aylarca her türlü cezai aracını kullanan’ Paris’in de katıldığını ekleyen Zaharova, “Tüm verileri kuşkusuz resmi bir yolla ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne ileteceğiz, elbette sadece büyükelçilikle kalmayacağız. ABD yönetimi, diplomatlarının Rusya’nın içişlerine, iç politikasına nasıl müdahalede bulunduğuna çok şaşıracak. Hem de ABD yönetimi defalarca Rusya’dan kendi içişlerine müdahale etmemesini isterken. Bence bu konuda bir eşitlik olmalı” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın içişlerine müdahaleye diplomatik kuruluşların yanı sıra basının da dahil olduğunu kaydeden Bakanlık Sözcüsü, şöyle devam etti: “Bana göre Batı basını ve gazetecilerinde şöyle olağanüstü bir çatlak oluştu: Deutsche Welle Rusça olarak ‘Moskovalılar, sokağa’, ‘Moskova, sokağa’ çağrısını yayınladı. İşte ülkemizde olanları böyle gazeteciliğe aykırı bir şekilde aktarıyorlar. Hem de devletten finansal anlamda büyük destek gören bir kuruluştan bahsediyoruz. Ne yazık ki Almanya tarafına da endişelerimizi ve konuyla ilgili atmak istediğimiz adımları iletmek zorunda kalacağız.”