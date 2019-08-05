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19:55 05 Ağustos 2019
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    Tahıl

    'Rusya, başta Türkiye’ye olmak üzere 3.77 milyon ton tahıl ihraç etti'

    © Sputnik / Artem Kreminsky
    Rusya
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    Moskova merkezli tahıl piyasası analiz şirketi ProZerno’nun genel direktörü Vladimir Petriçenko, Rusya’nın Temmuz ayında 3 milyon 774 bin ton tahıl ihraç ettiğini belirtti.

    Ahmet Palankoyev
    © Fotoğraf : Twitter
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    Rus medyasına konuşan Petriçenko, "Rusya Federal Gümrük Servisi’nin verilerine göre Rusya, 2019-2020 tarım yılının ilk ayı olan Temmuz’da 3 milyon 774 bin ton tahıl ihraç etti. Bu, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 21 daha az, ama 2017’nin aynı dönemine göre 1.54 kat daha fazla. Genel olarak geçtiğimiz temmuzdaki gösterge sadece geçen yılınkinin gerisinde kaldı" ifadelerini kullandı.

    Bu tahılın içinde 2 milyon 935 bin tonun buğdaya tekabül ettiğini, buğdayı 616 bin tonla arpa ve 214 bin tonla mısırın takip ettiğini aktaran Petriçenko, en büyük alıcının büyük bir farkla Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye’ye geçtiğimiz temmuz ayında 968.4 bin tonu buğday ve 20.2 bin ton mısır olmak üzere 1 milyon ton tahıl teslim edildiğini belirten uzman, geçen yılın lideri Mısır’ın bu yılın temmuz ayında aldığı 402 bin ton tahıl ile ikinci olduğunu anlattı.

    Petriçenko, "Sonra, temmuzda 372 bin ton arpa alan Suudi Arabistan alışık olduğu üçüncü, 283 bin ton arpa ve mısır alan İran da dördüncü sırada yer aldı. Güney Afrika beşinci sırada, bu ülkeye 137.7 bin ton buğday teslim edildi" dedi.

    Petriçenko, “Türkiye’nin yaptığı alım, Rus buğdayının yüksek kalitesini yansıtıyor” diye vurguladı. 

    Etiketler:
    ihraç, Ticaret, Tahıl, Türkiye, Rusya
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