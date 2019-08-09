Rus senatör Kovitidi: Türkiye, Kırım'la yeni ilişki modeli oluşturmalı

Sputnik'e konuşan Kovitidi, "Kırım, 2014’te Rusya’yla birleştikten sonra Türkiye ve Rusya arasındaki Kırım ilişkileri içinyeni model inşa edilmeli ve bunun için zamana ihtiyaç var" dedi.

Türkiye'nin, 'Ukrayna’nın Kırım Tatar sorununu şişirme modelini' Rusya'ya dayatamayacağının farkına vardığını dile getiren senatör, "Kırım ve Rusya birleştikten sonra yarımada düzenli olarak Avrupa dahil yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından ziyaret ediliyor. Aralarında politikacılar ve o ülkelerin toplumlarının önde gelen isimleri, iş ve kültür dünyalarının temsilcileri" ifadelerini kullandı.

Kırım’ın Ukrayna’ya bağlı olduğu zamanlar, Kırım Tatarlarına, yabancı güçlerin belirli siyasi ve ekonomik çıkarlarını karşılamakta kullanılan araç rolü biçildiğini hatırlatan Kovitidi, "Oysa Kırım Tatarlar dahil yerel halkın çıkarları bu güçlerin umurunda değildi" diye kaydetti.