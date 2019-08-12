Rus denetçiler ABD semaları üzerinde gözlem uçuşu yapacak

Rus denetçiler Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde ABD semaları üzerinde bu hafta gözlem uçuşu gerçekleştirecek. ABD ve Danimarkalı bir grup da Rusya semaları üzerinde gözlem uçuşu yapacak.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda’nın aktardığına göre, 12-16 Ağustos tarihleri arasında Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Danimarka ve ABD’den bir grup Rusya semaları üzerinde, Kubinka üssünden havalanacak Ukrayna’ya ait An-30B uçağı ile gözlem uçuşu gerçekleştirecek.

Rus denetçiler ise 19 Ağustos’a kadar Rus Tu-1554MLK-1 uçağı ile ABD semaları üzerinde denetim uçuşu yapacak. Great Falls üssünden havalanacak uçakla yapılacak uçuş 5130 kilometre kadar bir mesafeyi kapsayacak.

Uçuşlar sırasında anlaşmada belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı gözlemlenecek.

Rus denetçiler Viyana Belgesi kapsamında ayrıca 13 Ağustos’ta İsveç’teki bir askeri birimi inceleyecek.