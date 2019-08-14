Rusya, nükleer kapasiteli 2 'Beyaz Kuğu'yu ABD sınırına gönderdi

Bakanlığın açıklamasına göre ülkenin doğu bölgelerinde tatbikat yapan Rus birlikleri, 'Beyaz Kuğu' olarak da bilinen Tu-160 uçaklarını Rusya ve ABD arasındaki deniz sınırına yakın mesafede bulunan, Rusya'nın en doğusundaki Anadır kentindeki Anadır Üssü'ne konuşlandırdı.
© Sputnik / Maksim Bogodvid
Pazar günü sona erecek taktik tatbikat kapsamında bölgeye hareket eden Rus savaş uçakları, 6000 kilometreden uzak mesafedeki Anadır Üssü'ne yakıt ikmali yapılmadan 8 saatten fazla uçarak ulaştı.
Tatbikatta Tu-95ms ve İl-78 uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 10 uçak yer alıyor.
Tu-160 uçakları, Anadır Üssü'ne ilk kez Ağustos 2018'de yapılan tatbikat sırasında gitmişti.
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