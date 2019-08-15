Rusya'da eskimiş arabaların kullanımı yasaklanabilir

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya, eskimiş arabaların kullanımının yasaklanması teklifi sunuldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bu teklifi incelediği belirtildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, eskimiş arabaların, 'ekonomik, teknik ve organizasyon düzenleme tedbirler ve araç sahiplerini yeni ve çevre dostu ulaşım aracı almaya teşvik etme' yardımıyla kullanımdan çıkarılması gerektiğini açıkladı.

Bakanlık, milletvekillerinden aldığı eskimiş arabaların kullanımının yasaklanması teklifini incelediklerini doğruladı.

Rus medyası, araba üreticilerinin, milletvekillerinin bu teklifine destek verdiğini bildirdi.

Rusya’da daha önce, 10 yıldan yaşlı otobüslerin çocukları taşıması yasaklanmıştı. Yasak, 2020 yılında yürürlüğe girecek.