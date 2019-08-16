Rusya pasaportu alan Hollywood yıldızlarına bir yenisi daha eklenecek

Uluslararası Sambo Dövüş Turnuvası’nın onur konuğu olarak Rusya’nın Soçi kentine giden ABD’li oyuncu Roberts, RİA Novosti ajansına demecinde, “Dövüş sanatlarını, dövüşçülerini çok seviyorum. Rusya’ya gelmemin sebebi de tam olarak buydu: harika bir dövüş gecesi izlemek istedim” dedi.

Bunun yanında, Rusya’yla olan ilişkisini buraya zaman zaman yaptığı kısa ziyaretlerle sınırlı tutmak istemediğinin sinyalini de veren Roberts, “İkinci bir vatandaşlık almak istiyorum. Bu, kesinlikle Rusya vatandaşlığı olacak. Rusya vatandaşlığı alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Американский актер Эрик Робертс хочет получить гражданство России https://t.co/NBJDGhlxZ6 pic.twitter.com/nIApaxEtHL — РИА Новости (@rianru) August 14, 2019

​‘RUSYA ÇOK ROMANTİK BİR ÜLKE’

Vatandaşlığını almak istediğini söylediği ülkeye ilişkin izlenimini, “Rusya, çok romantik bir ülke” sözleriyle aktaran Hollywood yıldızı şöyle devam etti: “Belki inanmayacaksınız ama Amerika’yı anımsatıyor. Tabii ülkesini sevmeyen yoktur. Her ülkede kendine has harika bir yaşamlar sürülür.”

‘GERİ DÖNMEK İSTEMİŞTİM. İŞTE ŞİMDİ DÖNDÜM’

Diğer yandan 2002’de bir film festivali için Soçi’ye geldiğini ve o zaman bu şehrin harika bir yer olduğunu düşündüğünü de belirten Roberts, “Buraya mutlaka geri dönmem gerektiğini düşünmüştüm. İşte şimdi döndüm” diye ekledi.

ROBERTS, RUSYA PASAPORTU ALAN İLK ÜNLÜ OYUNCU OLMAYACAK

Oscar ödüllü aktris Julia Roberts’ın büyük erkek kardeşi olan Eric Roberts, Rusya vatandaşlığı alması halinde bu tercihi yapan ilk ünlü oyuncu olmayacak. Zira Fransız film yıldızı Gerard Depardieu ve onun ardından ABD’li oyuncu Steven Seagal da Rusya pasaportu almıştı.