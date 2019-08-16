Kamerun kıyılarında korsanlar 3 Rusya vatandaşını rehin aldı

Bakanlığın açıklamasında, son zamanlarda faaliyetlerini yoğunlaştıran korsanların Kamerun kıyılarında bir gemiye saldırıp 8 kişilik mürettebatını rehin aldıkları, rehinelerin 3’ünün Rusya vatandaşı oldukları belirtildi.

Açıklamaya göre korsanlar, Kamerun’un Douala limanı yakınlarında Danimarkalı Ultrabalk şirketine ait olan, Antigua ve Barbuda bandıralı ‘Marmalita’ isimli gemiye saldırdı ve 3’ü Rusya vatandaşı olan 8 kişilik mürettebatı rehin aldı.

Rusya’nın Kamerun Büyükelçiliği, hükümet yetkililerinin ve armatör şirketinin temsilcilerinin olayı araştırdıklarını ve olup bitenlerin ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus diplomatlar, Rusya vatandaşlarının en kısa zamanda kurtarılmasını desteklemek amacıyla Kamerun’un yetkili makamları ve gemi sahipleri ile aktif işbirliği yapıyor” dendi.

Son zamanlarda Gine Körfezi'ndeki faaliyetlerini yoğunlaştıran korsanlar, Kamerun ve Nijerya kıyılarındaki ticari gemileri ve mürettebatlarını hedef alıyor.

En son geçen ay Douala Limanı'ndan Fildişi Sahili Abidjan Limanı'na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi hedef alınmış, tamam Türk 10 denizci korsanlar tarafından rehin alınmıştı. Geçen hafta 10 denizcinin serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

Geçen ocakta Rus yetkili merciler tarafından yapılan açıklamadaysa, 23'ü Rus ve 1'i Ukraynalı olmak üzere 24 kişinin çalıştığı MSC Mandy adlı geminin Benin açıklarında korsanların saldırısına uğradığı ve 6 Rus denizcinin kaçırıldığı duyurulmuştu. Kaçırılan denizciler neredeyse 1 ay sonra kurtulmuştu.