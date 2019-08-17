Rus Senatör: ABD, Polonya’ya güçlerini sevk ederse, cevap verme hakkımız var

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, ABD’nin Polonya’ya güçlerini sevk etmesi durumunda Rusya’nın yanıt verme hakkını elinde bulundurduğunu söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz’in ABD’nin Batı Avrupa’dansa güçlerini Polonya’ya sevk etmesinin Rusya için daha ‘caydırıcı’ olacağı sözleri ile ilgili Sputnik’e konuşan Klintseviç, Washington’ın Orta Menzili Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekildiği bir ortamda, bunun Avrupa’nın doğusundaki gerginliği artıracağını ifade etti.

Klintseviç, “Biz Rusya olarak her türlü gidişata hazırız. Karşı tedbir almaya yönelik hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell bu ay daha önce Washington’ın, NATO çerçevesindeki harcama sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle Almanya’daki bazı güçlerini Polonya’ya sevk etmeyi düşündüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da haziranda Varşova ile Polonya’daki ABD güçlerini artırma yönünde görüşmeler yaptıklarını belirtmişti.