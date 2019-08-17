Moskova’da adil seçim talebiyle düzenlenen izinli miting sona erdi

Rusya Komünist Partisi’nin (RFKP) başkent Moskova’daki Saharov Caddesi’nde adil kent meclisi seçimleri için gerçekleştirdiği izinli miting sona erdi. Mitinge yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Moskova’daki Saharov Caddesi’nde adil ve temiz kent meclisi seçimleri gerçekleştirilmesi talebi ile düzenlenen Rusya Komünist Partisi mitingi sona erdi. Mitingde parti lideri Gennadiy Zyuganov ve partinin diğer yöneticilerinin yanı sıra Duma vekilleri, ünlü siyasetçiler yer aldı.

Moskova polisine göre, izinli olarak gerçekleştirilen mitinge yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Mitingin sona ermesi ile birlikte Zyuganov, diğer yöneticiler, vekil ve siyasetçiler alanda ayrıldı. Miting sonrasında konser başladı. Konserlere katılmak istemeyenler de olaysız ve sakin biçimde alanı terk ediyor.