Şoygu: Rus askerler Army oyunlarında NATO katılımcılarını görmekten mutlu olur

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'in yayınına katılan Şoygu, Rus ordu mensuplarının Uluslararası Ordu Oyunları Army’de NATO ülkelerinden katılan askeri ekipleri de görmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Şoygu, “Oyunlarımızda NATO ülkelerinden herhangi birini görmekten mutlu olacağımızı belirteyim. Ve sadece onları ağırlamaktan değil, aynı zamanda araçlarını ve sergileyecekleri becerileri de görmekten mutluluk duyacağız. Zira birbirimizi burada anlamak, bunun için başka herhangi bir fırsatın elimize geçmesini beklemekten iyidir” diye konuştu.

Daha önce Moskova bölgesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019'da Rusya takımının tank biatlonu kategorisinde yeni hız rekorunu kırdığı ve final yarışmasında galip geldiği duyurulmuştu.

Moskova bölgesinde dün başlayan Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019'da 39 ülkeden 223 takım yarışıyor.

Yarışmaya bu yıl ilk kez katılan ülkeler Abhazya, Ürdün, Kamboçya, Kongo, Küba, Mali, Mozambik, Sri Lanka ve Güney Osetya.

Türkiye, Fransa, ABD, Slovakya ve Meksika ise Army-2019'u izlemek üzere gözlemcilerini yolladı.