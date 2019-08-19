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19:47 19 Ağustos 2019
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    Putin ve Macron’un ortak basın toplantısı başladı

    © REUTERS / POOL
    Rusya
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    Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron ile resmi yazlık konutunun bulunduğu Bregancon Kalesi’nde buluştu.

    Macron’un eşi ile birlikte katıldığı karşılamanın ardından iki lider, basın mensuplarının sorunlarını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti.

    Macron ile uluslararası güvenlik ile ilgili konuları görüşmek niyetinde olduğunu söyleyen Putin, “Uluslararası gündem konusunda, elbette ki uluslararası güvenlikle ilgili konuları ele alabileceğimizi düşünüyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bu alandaki sorunlardan bahsetti, gerçekten de bu sorunlar mevcut” diye konuştu.

    ‘NEW START’IN UZATILMASI İLE İLGİLİ TEKLİFİMİZE ŞİMDİLİK ABD’DEN YANIT YOK’

    Putin, Rusya’nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (New START) uzatılması ile ilgili yapmış olduğu teklife şimdilik ABD’den herhangi bir yanıt alamadığını belirtti.

    Putin, “Şu anda New START anlaşmasının uzatılması konusu gündemde, ancak tekliflerimizin masada olmasına rağmen, Amerikalı ortaklarımızdan bu yönde herhangi bir girişim göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

    ‘ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEMİZ HAKKINDA MACRON’U BİLGİLENDİRECEĞİM’

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ve ‘temkinli iyimserlik’ hissettiği görüşme hakkında bilgi vereceğini belirten Putin, şöyle konuştu:

    “Ukrayna’nın yeni seçilen Devlet Başkanı ile son temaslarım hakkında Sayın Cumhurbaşkanı’na bilgi vereceğim. Burada görüşülecek, temkinli iyimserlik uyandıran bazı konular var.”

    ‘NORMANDİYA FORMATININ ALTERNATİFİ BULUNMUYOR’

    Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatının farklı bir alternatifinin bulunmadığını söyleyen Putin, Macron ile bu formatın çalışmasını ele alacağını kaydetti.

    Daha önce af ve Donbass’ın özel statüsü gibi konularda varılan anlaşmaları hatırlatan Putin, “Anlaşma sağlamamız gereken birçok konu var. Zannediyorum ki bugün bu konuyu görüşeceğiz. Bunu mutlaka yapmalıyız. Ancak bana göre ‘Normandiya Formatının’ alternatifi bulunmuyor ve biz şüphesiz onu destekleyeceğiz” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Rusya, Fransa, Emmanuel Macron, Vladimir Putin
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