Ryabkov: Arhangelsk’teki patlamanın ne çevreye ne de bölge halkına zararı oldu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Arhangelsk’teki füze motor denemesi sırasında yaşanan patlamanın bölge halkı ve çevre için bir risk oluşturmadığını söyledi.

Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) kurumu temsilcilerinin Rusya’nın bazı nükleer deneme gözlem merkezlerinden veri akışını kestiği yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Ryabkov, şunları söyledi: “Birincisi, uluslararası gözlem sisteminin ulusal istasyonlarından veri aktarımı konusu her ülke için tamamen gönüllü bir iş. İkincisi, bu alanda koordinatörlük yapan CTBT Hazırlık Komisyonu Geçici Teknik Sekreterliği’nin yetki alanında sadece ve istisnai olarak antlaşmada öngörülen konular bulunuyor. Bu kapsama nükleer güçlerin öne sürdüğü ulusal yükümlülükler de giriyor.”

Arhangelsk’teki olayın sekreterliğin görev alanıyla hiçbir alakası olmadığını vurgulayan Ryabkov, olanlar ve sonuçlarına yönelik kapsamlı açıklamaların ilgili kurumlara yapıldığını kaydetti.

Ryabkov, çevre, bölge halkı, herhangi bir kişi için hiçbir risk teşkil etmeyen bu olayı çözmeye çalışan basının, CTBT’nin şimdiye kadar yürürlüğe girmemesi konusunda endişe duyması gerektiğini vurguladı.

Ryabkov “Antlaşmanın yürürlüğe girmemesi için tek bir sebep var. Washington’ın onaylamayı reddetmesi. ABD’nin ve onayda bulunmayan diğer onayı olmadan, bu yönde bir çözüm bulmak çok daha zor. Boş yere sansasyon yaratmaya çalışmaktansa bu konulara odaklanmaya çağırıyoruz” dedi.