Putin'in Finlandiya ziyareti başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir günlük çalışma ziyareti için Finlandiya’ya geldi. Rus liderin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yapacağı görüşmede Baltık bölgesindeki güvenlik ve Arktik bölgedeki işbirliği gibi konular ele alınacak.

Putin önce Finlandiyalı mevkidaşı Niinistö ile dar formatlı bir görüşme yapacak, ardından iki ülkenin heyetleri liderlere katılacak. Görüşmelerin ardından Putin ve Niinistö ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Путин прилетел в Финляндию pic.twitter.com/c5LhBEz4Wx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 21, 2019

​İki lider daha sonra botla Suomenlinna (Sveaborg) Kalesi’ne geçerek çalışma yemeğinde sohbete devam edecek. Liderlerin burada baş başa bir görüşme yapmaları da bekleniyor.

Daha önce Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, yapılacak görüşmede ele alınması beklenen konular ile ilgili açıklama yaptı. Uşakov, “Finlandiya Cumhurbaşkanı’nın Baltık bölgesinin hava sahasında askeri uçaklara takılacak aktarıcılarla uçuş güvenliği seviyesinin arttırılmasına yönelik bilinen girişimi dâhil, Baltık Denizi’ndeki uçuş güvenliğinin arttırılması konusunun görüşüleceği ortada” diye konuştu.

Uşakov, görüşmede liderlerin ayıca ticaret, ekonomi, yatırım, bölgelerarası, çevre koruma ve insani alandaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili konuları da ele almalarının beklendiğine dikkat çekti: “Finlandiya’nın AB Konseyi’nin dönem başkanlığını yaptığı dikkate alınarak Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki yapıcı diyaloğun yenilenmesi ile ilgili perspektifleri değerlendirecekler.”

Владимир Путин приехал в президентский дворец в Хельсинки: Начались переговоры президентов России и Финляндии pic.twitter.com/u3IxkDBQ63 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 21, 2019

​Beklendiği üzere Putin ve Niinistö, 2017-2019'da Finlandiya'nın Arktik Konseyi başkanlığı bağlamında Rusya ile Finlandiya'nın bu bölgedeki işbirliği de masaya yatırılacak.

İki ülkenin enerji alanında aktif işbirliği yaptığına, çevre koruma alanındaki etkileşimi derinleştirdiğine dikkat çeken Uşakov, “Finlandiya Rusya’daki ekoloji projelerinin uygulanmasına, özellikle de St. Petersburg ve Kaliningrad’daki su arıtma tesislerinin yapılmasına önemli katkılar sundu. Rusya’da sert evsel atıkların geri dönüşümü ile ilgili Finlandiya’dan teknoloji transferinin imkanları araştırılıyor” ifadelerini kullandı.