Rusya Savunma Bakanlığı, yılın son ve stratejik tatbikatına hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, bu yıl gerçekleştireceği son askeri eğitim olan Tsentr-2019 (Merkez-2019) komuta ve karargâh tatbikatını 16 -21 Eylül tarihleri arasında düzenleyecek. Pek çok yabancı ülkeden birliklerin de katılacağı tatbikat, Rusya’nın Aşuluk ve Safakulevo bölgelerinde gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Tsentr-2019 komuta ve karargâh tatbikatı, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlıklarını tamamlaması sonrası 16 Eylül’de başlayacak ve 5 gün sürecek.

Tatbikat, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un yönetiminde yürütülecek.

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasında “Tsentr-2019 komuta ve karargâh tatbikatı, bu yıl Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri gerçekleştireceğimiz harekât ve savaş eğitimlerinin sonuncusu olacak. Tatbikat sırasında, askeri grupların uluslararası terör faaliyetleriyle başa çıkma hususunda işbirliği yaparak Orta Asya askeri güvenlik bölgesindeki huzuru nasıl güvence altına alacaklarını göreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatın esas amacı, askeri ve kontrol birliklerinin olası bir tehlike karşısında ne denli hazırlıklı olduklarını ölçmek.

Aynı zamanda Tsentr-2019 tatbikatlarının iki aşamadan oluşacağı da belirtildi. İlk aşamada, eğitim için kurgulanacak olan askeri-siyasi durumlarda askeri bölge ve kontrol merkezlerinin verilen emirlere uyarak bölgedeki durumu kontrol altına almaları, uluslararası terör faaliyetleriyle mücadele etmeleri, hava saldırılarını önlemeleri, istihbarat ve savunma çalışmaları yürütmeleri bekleniyor.

İkinci aşamada ise komutan ve askerlerin yoğun taarruz altındayken karşı saldırıya geçerek düşmanlarını etkisiz hale getirmeleri beklenecek.

Savuma Bakanı, “Totskiy, Donguz, Adanak, Çebarkulskiy, Yurginskiy ve Aleyskiy isimli 6 ordu birliğinin esas görevleri Aşuluk ve Safakulevo bölgelerinde olacak” açıklamasıyla tatbikatın yerini de bildirdi.

Hazar Filosu’nun tatbikatı ise kara birliklerinin de yardımıyla, Hazar Denizi’nin kıyı kesimlerinde sürecek. Bu tatbikat esnasında birlikler, bölgedeki deniz haberleşme ve ticari faaliyetlerin devamlılığını sağlamakla görevli olacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, “Tatbikatta Merkez Askeri Bölgesi’ndeki askeri ve kontrol birlikleri, Güney Askeri Bölgesi’ndeki Hazar Filosu, Doğu Askeri Bölgesi’nden birlikler, Hava indirme Kuvvetleri, Rus Havacılık Kuvvetleri’nin uzun menzilli askeri nakliye uçakları görev alacak” açıklamasını yaptı.

Söz konusu tatbikatlara Çin, Pakistan, Kırgızistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan da birlikler katılacak.

Savunma Bakanlığı, “Hesaplamalarımıza göre tatbikatta toplam 128 bin askeri personel, 20 bin askeri teçhizat, 600 uçak, 15 de gemi ve destek gemisi görev alacak” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın Avrupa kesimindeki Donguz, Totskiy ve Adanak birliklerinden ise 12.950 asker, 250 tank, 450 topçu sistem ve 200 çok namlulu roketatar tatbikata katılacak.