Peskov: Suriye ordusunun İdlib'in Han Şeyhun kasabasını ele geçirmesinden memnunuz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye ordusunun teröristlerin İdlib’deki ikmal hatları üstünde yer alan Han Şeyhun kasabasında kontrolü ele geçirmesinden memnuniyet duyduklarını ve bunu teröre karşı kazanılan yerel bir zafer olarak gördüklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Peskov, "Suriye ordusuna ve Rus Hmeymim Hava Üssü'ne saldırılarını sürdüren teröristler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde teröristlerle ve terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceği en başından beri söyleniyordu. Bu nedenle, bu tür örgütlere karşı kazanılan bu tür zaferler, yerel veya daha önemli zaferler ancak memnuniyet verebilir" dedi.

Suriyeli bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada Suriye hükümet güçlerinin uzun yıllar teröristlerin kontrolü altında bulunan Han Şeyhun'u aldığını ve kasabada temizlik ve mayın imha çalışmaları yapıldığını söylemişti.

'PUTİN VE ERDOĞAN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞEBİLİR'

Peskov'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile perşembe ya da cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirecek" açıklaması da soruldu.

Bu konuyla ilgili planları doğrulayan Peskov, önümüzdeki günlerde Putin ve Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşme ihtimali olduğunu kaydetti.