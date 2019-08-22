Dünyada bir ilk: Rusya’da engellilerin protezlerine Wi-Fi bağlantılı çip takıldı

Rusya Sosyal Sigorta Fonu’nun (FSS) açıklamasına göre, İrkutsk ve Angarsk kentlerinden engelli üç birey, ileri teknolojili protezlerine Wi-Fi bağlantılı çip takılan ilk kişiler oldu.
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Çipler rehabilitasyon süreci ve yardımcı teknoloji araçları hakkında bilgi aktarımı yapabiliyor. Ayrıca engelli bireye özel bir cep telefonu uygulamasıyla doktoru ile görüşmesine olanak veriyor.
Çipler sayesinde protezin teknik durumu öğrenilip arızalarla ilgili vaktinde tahminlerde bulunabiliyor ve böylece yapılan müdahalelerle protezin kullanım süresi arttırılabiliyor.
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