Kosaçev'den füze denemesi yorumu: Kuzey Kore, ABD'nin tutumu nedeniyle varlığını hatırlatmak zorunda 

Kuzey Kore bu sabah bir kez daha füze denemesi yapmasını yorumlayan Rus senatör Kosaçev, Pyongyang'ın ABD ve uluslararası toplum Kuzey Kore'nin sorunlarının çözümünü yeniden ele alana dek denemelerini sürdüreceğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Kuzey Kore, tek taraflı Amerikan yaptırımlarının iptali konusunda bir karar alınıncaya ya da Washington'un Seul'le Kore Yarımadası'nda yürüttüğü askeri eylemleri en azından azaltıncaya dek varlığını sürekli olarak hatırlatmak zorunda" dedi.

Kosaçev, Pyongyang yönetiminin 'sanal müzakere masasına' sürekli olarak yeni kışkırtıcı unsurlar getirilmesini öngören taktiğinin kesinlikle memnuniyet verici olmadığını ancak bunun Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözümüne ilişkin yol haritası hazırlanıncaya kadar devam edeceğini vurguladı.

'ABD YARIMADADAKİ ASKERİ FAALİYETLERİNİ AZALTMALI'

Söz konusu yol haritasının Rusya ve Çin'in son dönemde önerdiği gibi, bir taraftan Kuzey Kore'nin nükleer programının sonlandırılmasını, diğer taraftan yaptırımların kaldırılmasını öngören karşılıklı adımları öngördüğünün altını çizen Rus senatör, bunun yanında ABD ve bölgesel müttefiklerinin Kore Yarımadası'ndaki askeri faaliyetlerini azaltması gerektiğini sözlerine ekledi.

Güney Kore Ordu Komutanlığı tarafından Cumartesi sabahı erken saatlerde yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin, Sondok’tan Japonya Denizi’ne iki kez tanımlanamayan füze attığı kaydedilmişti.

Bu denemeler 25 Temmuz'dan bu yana Kuzey Kore tarafından yapılan yedinci füze testi oldu. Önceki denemeler 25 Temmuz'da, 31 Temmuz, 2 Ağustos, 6 Ağustos, 10 Ağustos ve 16 Ağustos'ta yapıldı.

Kore Yarımadası'ndaki durum, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Trump ile görüşmesinin ardından önemli ölçüde düzeldi. Kuzey Kore’nin yakın tarihli füze testleri ise gerginlikleri yeniden artırdı ve müzakere sürecini durdurdu.