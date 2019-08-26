Rus silah üreticisi, silah tedariki ihalesinin sonuçlanmaması nedeniyle Ermenistan Savunma Bakanlığı'na dava açtı

Ermenistan Savunma Bakanlığı geçen mayıs ayında tarihinde ilk kez, birkaç milyon dolar tutarında silah tedariki ihalesi açtığını duyurdu. İhaleye katılan şirketlerin arasından bir tek Rus silah üreticisi ORSIS yeterlilik şartlarını karşıladı.

Kısa süre sonra ihalenin, herhangi bir açıklama yapılmadan kapandığı anlaşıldı. Bunun üzerine ORSIS, itiraz komisyonuna ve Ermenistan’daki çıkarlarını temsil eden avukata başvurarak, Savunma Bakanlığı’na dava açtı. Konu hakkında Ermenistan’ın Rusya Büyükelçiliği bünyesindeki askeri ataşeye de bilgi verildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ceza davasının açıldığını doğruladı. Sputnik’e konuşan bir bakanlık yetkilisi, “Tüm ek bilgiler, soruşturma makamının çalışmaları tamamlandıktan sonra sunulacak” açıklamasında bulundu.

Rus silah üreticisi ‘Promtehnologii’ şirketler grubuna bağlı olan ORSIS’in, son birkaç yıldır Ermenistan’a silah, mermi ve optik cihazlar tedarik ettiği anlaşıldı.