Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019 kapsamında hangi Rus helikopter ve uçakları sergileniyor?

Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019, yaptırımlara rağmen bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Aynı zamanda söz konusu fuarda, Rusya’nın MS-21 tipi yolcu uçağı da ilk kez seyir halinde görülebilecek. Söz konusu fuarın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı. Fuarda görücüye çıkacak helikopter ve uçaklar şöyle:
Rusya’nın orta menzilli yolcu uçağı MS-21
MS-21 uçağı, Rusya kuralları gereği henüz sertifika testleri aşamasında. Bu yıl uçağın dördüncü numunesinin göklerde süzülmesi planlanıyor. Programı yürütmekte olan İrkut şirketi, ilk müşterileri için seri üretimi üzerinde çalışıyor. Şirketin müşterileri arasında Aeroflot, Nordwind Airlines, Iraero, Red Wings Airlines, Angara ve Alrosa gibi havayolu şirketlerinin yanında VEB Leasing ve Ilyushin Finance gibi kiralama şirketleri de mevcut.
Çin-Rus yapımı geniş gövdeli ve uzun menzilli CR929 yolcu uçağının kokpit ve kabininin tam boy maketi
Bu yıl fuarda bir ilk olarak yalnızca Rusya değil bir başka ülke daha temsilci konumunda. Fuarın resmi partneri olan Çin’den 20 şirket de etkinlikte yer alıyor. Fuarı en ilginç kılanlardan bir tanesi de, CR929 yolcu uçağının tam boy bir maketinin sergileniyor olması. Yeni nesil geniş gövdeli ve uzun menzilli bu yolcu uçağı, Çinli ve Rus uçak şirketlerinin ortak çalışmasının ürünü.
Rus Birleşik Uçak Şirketi ve Çin COMAS Şirketi, Haziran 2018’de uçağın temel geometrik özellikleri konusunda anlaştıklarını duyurmuşlardı. Söz konusu uzlaşma kapsamında uçağın genişliği, kanat ve kuyruğunun şekli, gövde uzunluğu, motorların konumu, iniş takımları ve kapıları kararlaştırılmıştı.
Aynı zamanda uçağın yolcu kabini ve kokpiti, Kasım 2018 tarihinde Zhuhai’de düzenlenen Airshow China fuarı kapsamında sergilenmişti.
Beşinci nesil Su-57 savaş uçağı
Rusya Birleşik Uçak Şirketi’ne (UAC) göre, beşinci nesil Su-57 uçağı ilk kez MAKS-2019 fuarının sabit bir bölümünde sergileniyor. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, söz konusu uçağın yabancı piyasalara sürülecek versiyonu olan Su-57E uçağını üreteceklerini de açıkladı, ancak uçak hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ancak genel olarak yabancı piyasalara sürülmek üzere tasarlanan yüksek teknolojili teçhizatların, Rusya ordusunun kullandıklarına nazaran daha sınırlı kapasitelere sahip olduğu biliniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mayıs ayının ortalarında yakın gelecekte söz konusu savaş uçağından 76 adet tedarik etmeyi umduklarını dile getirmişti. 2027’de silahlanma programının sona ermesinden önce 16 adet savaş uçağı alınması planlanıyor.
Söz konusu savaş uçaklarından 76 adet tedarik edilmesini öngören sözleşme, Haziran 2019’da düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 sırasında Putin’in huzurunda imzalandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Mart 2018’de yaptığı açıklamaya göre Su-57 uçakları, Suriye’de test edildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu testler sırasında savaş uçaklarının kruz füzelerinin de kullanıldığını söyledi.
Rusya’nın yeni tanker uçağı IL-78M-90A
Fuar esnasında Rusya’nın yeni tanker uçağı IL-78M-90A da ilk kez görücüye çıkacak. Rusya Birleşik Uçak Şirketi’nin yaptığı açıklamaya göre bu uçak, Sovyet sonrası dönemde Rusya’nın ürettiği ilk tanker uçağı ve IL-76MD-90A’nın da bir benzeri. Her iki tanker uçağı da 1970’li yıllardan bu yana semalarda olan IL-76’nın yoğun modernizasyonunun ürünü.
IL-78M-90A tanker uçağının test uçuşları, geçen yıl aralık ayında başladı. Söz konusu uçak, karada aynı anda dört farklı uçağa yakıt ikmali yapabiliyor.
Kamov Ka-62 çok amaçlı helikopter
Söz konusu helikopter, kuyruğun içine konuşlandırılmış tek dönüşlü rotor şeması doğrultusunda, fenestron (korunmuş kuyruk rotoru) kullanılarak inşa edildi. Bu da rotorun dönüşünü daha güvenli hale getirerek hem daha yüksek hızlara ulaşılmasına hem de istenmeyen titreşimlerin önlenmesine olanak sağladı.
Uçağın pervane ve planörlerinin yüzde 50’den fazlasının polimer bileşimi materyallerden üretilmesi planlanıyor.
Ka-62 çok amaçlı helikopteri, 2013 yılında düzenlenen Paris Air Show havacılık fuarında da sergilenmişti.
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