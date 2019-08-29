Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Diplomasi ve uzlaşı yerini dikta ve yaptırıma bırakıyor

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 1 Eylül 1939’da 2. Dünya Savaşı’nın başlamasının 80. yıldönümü dolayısıyla Hürriyet’e yazdı:
Büyükelçi Aleksei Yerhov: İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı kederli günün üzerinden geçen 80 yılın ardından, o günün masum kurbanlarının anısına başımızı eğerek medeniyet tarihimizin bu trajik döneminden çıkarılan dersleri yeniden içselleştirmeliyiz. @Hurriyet aracılığıyla pic.twitter.com/afzSFGEG4E— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) August 29, 2019
GÜÇLÜNÜN HUKUKU
İkinci Dünya Savaşı, bir takım devletlerin uluslararası hukuku 'ayaklar altına' almaya ve onu kendi menfaatleri için kullanmaya yönelik art arda gelen çabalarının neticesi olmuştur. Bugün görüyoruz ki, bazı aktörler kendilerine mevcut uluslararası hukuk sistemini temelinden sarsma, onu bir nevi 'kurallar üzerine kurulu düzen' ve 'güçlünün hukuku' ile ikame etme politikasını izlemektedir. Diplomasi, istişare kültür ve uzlaşı, yerini diktaya, ulusal sınırlar dışında uygulanan tek taraflı yaptırmalara ve bazen de alenen yapılan şantaja bırakmaktadır.
SİLAH KONTROLÜ
Bugün, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı kederli günün üzerinden geçen 80 yılın ardından, o günün masum kurbanlarının anısına başımızı eğerek, medeniyet tarihimizin bu trajik döneminden çıkarılan dersleri yeniden içselleştirmeli ve gezegenimizin yeni bir faciaya sürüklenmesine izin vermemeliyiz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)