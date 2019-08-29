Rus milletvekili, Erdoğan ve Johnson’un 'Suriye' çağrısını değerlendirdi

Jeleznyak, Sputnik’e açıklamasında, “İngiltere Başbakanı Johnson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Rusya yönetimine uluslararası taahhütlerine uyma çağrısında, her biri kendi amaçlarını güdüyorlar. Johnson için önemli olan, Rusya’ya baskı yaptığı izlenimini yaratmak ve bu noktada Londra yeniden ABD’nin yanında oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suriye’deki Kürt oluşumlara karşı askeri operasyonlar konusunda Batı’nın desteğini almaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Suriye’deki ateşkesin korunması için her iki tarafın barış istemesi gerektiğinin altını çizen Rus vekil, “Her türlü provokasyon, durumu yeniden savaş safhasına getirebilir. Mevcut durumda, müzakere sürecine odaklanmak ve Birleşmiş Milletler’in kararları ile Astana ve Soçi’de kabul edilen kararlar mecrasında hareket etmek lazım. Rusya, üzerine aldığı tüm taahhütleri sıkı bir şekilde uyguluyor, bu yüzden ülkemize uluslararası anlaşmalara uyma çağrıları gereksiz ve konjonktürel” dedi.
Jeleznyak, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin Suriye’deki süreçlere yıkıcı müdahalesinin, sönmekte olan ateşe körükle gitme etkisini yarattığını ve Batı’nın anahtar oyuncularının, bölgedeki barışçıl süreçleri en kısa sürede başlatmaya ilgi duymadığını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.
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