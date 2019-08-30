Rusya’dan Batı’ya: Suriye’deki teröristleri kurtaramayacaksınız

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Suriye ordusu ne zaman sahada avantaj elde edip teröristleri sıkıştırmaya başlasa, Batı ülkelerinin askeri operasyonların durdurulması çağrısı yaptığını söyledi. Teröristlerin Batı için aniden ‘masum bebeklere’ dönüştüğünü belirten Polyanskiy “Onları kurtarmayı başaramayacaksınız” dedi.

BMGK’daki Suriye konulu oturumda konuşan Polyanskiy “İdlib hâlâ başlıca gerginlik noktası. Ateşkes olmadı, bunun suçlusu da Şam değil, İdlib’deki teröristler. Sadece bu ay militanlar Suriye ordusu mevzilerine 20 saldırı gerçekleştirdi, 140’tan fazla Suriye askeri öldü. (Rusya’nın) Hmeymim Üssü’ne de ağustos ayında dört füze saldırısına maruz kaldı” dedi.

Polyanskiy “Suriye ordusu ne zaman teröristleri sıkıştırmaya başlayıp sahada avantaj elde etse, teröristlerle tavizsiz mücadele edilmesi gerektiği yönündeki kararımızı unutmuşçasına, Batı’daki sızlanmalar ve askeri eylemlerin durdurulması çağrıları artıyor. Teröristler aniden masum bebeklere dönüşüveriyor, ‘rejim’ ve Rusya’nın hastane ve okulları bombaladığı şeklinde iddialar ortaya atılıyor” ifadelerini kullandı.

‘BEYLER, SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK İSTERİM’

Polyanskiy “Amaç Suriye’nin, devlet başkanı ve meşru hükümetinin yönetimiyle barışa doğru ilerleyişini tersine çevirmek. Fakat beyler, sizi hayal kırıklığına uğratmak isterim: Bu süreç geri döndürülemez. İnisiyatif artık teröristler ve onları destekleyenlerin elinde değil. Onları kurtarmayı başaramayacaksınız” dedi.

‘TEKERE ÇOMAK SOKMAYIN’

Rusya’nın yakın zamanda Suriye Anayasası Komisyonu’nun kurulmasını umduğunu belirten Polyanskiy, taraflara ‘tekere çomak sokmama’ çağrısı yaptı.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Stephen Hickey, dünkü BMGK toplantısında İdlib’de teröristlerden çok bebek olduğunu ileri sürmüştü.