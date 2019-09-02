Beslan'da okul saldırısında ölenler anılıyor

Kuzey Osetya Cumhuriyeti’nde 2004 yılında 1000’i aşkın kişinin rehin alındığı, 300’den fazlasının öldüğü Rusya tarihinin en büyük terör saldırısı Beslan rehine krizinin yıldönümü olan dünden beri bölgede anma etkinlikleri düzenleniyor. Anma etkinlikleri, saldırının ardından ‘Terörle Mücadelede Dayanışma Günü’ olarak ilan edilen yarın da devam edecek.

Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, dün 15 yıl önce Beslan saldırısının gerçekleştiği 1 numaralı okulun zili ile ölenler için anma etkinliği başlatıldı. Etkinliğin ilk gününde ölenler anısına yapılan anıtın önüne çiçek bırakıldı, mumlar yakıldı. Okulun patlama sonucu yıkılan spor salonunda bir ayin düzenlendi. Bölgedeki bir kültür merkezinde ‘Beslan Anneleri’ başlıklı bir basın toplantısı düzenlendi.

Anma etkinliğinin ikinci günü olan bugün ve yarınki son gününde de ayinler düzenlenmesi planlanıyor.

Saldırı sonrasında ‘Terörle Mücadelede Dayanışma Günü’ olarak ilan edilen yarın ayrıca 15 yıl önce patlamanın gerçekleştiği saat olan 13:05’te, okul bahçesinde iki kez çan çalınacak. Okul bahçesinde toplananlar saygı duruşunda bulunacak ve daha sonra ölenler anısına öğrenciler tarafından havaya balonlar bırakılacak. 13:40’ta ise saldırı sırasında ölenlerin fotoğraflarının taşınacağı bir yürüyüş başlayacak.

Kuzey Osetya’da yer alan Beslan kentinde 30’dan fazla terörist, öğretim yılının başladığı 1 Eylül günü okulu basarak, 1000'den fazla öğrenci ve veliyi üç gün boyunca aç susuz rehin tutmuştu. 3 Eylül’de okulda peşpeşe iki patlama gerçekleşmişti.

Faciada 186’sı çocuk, 16’sı güvenlik personeli 334 kişi hayatını kaybetmişti, 810 rehine yaralanmıştı.