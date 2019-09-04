Rus Helikopterleri Müdürü: Türkiye'nin Rusya yapımı helikopterlere ilgisinin artmasını bekliyoruz

Rus devlet şirketi Rostec’e bağlı Vertoletı Rossi (Rus Helikopterleri) şirketinin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye’nin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MAKS-2019 havacılık fuarında da içine girip incelediği Mi-38 helikopterine olmak üzere, Rus helikopterlerine ilgisinin artmasını beklediklerini söyledi.

Vladivostok’ta bugün başlayan beşinci Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik’e konuşan Boginskiy, “Mi-38’le ilgili bir beklentimiz var. Devlet başkanı düzeyinde, ümit vaat eden, üç tonluk ağırlığı, 1.68 metre uzunluğu olan bir helikopter. Erdoğan helikopteri beğendiği çıkarımına varıyoruz, çünkü helikopterin içinde 5-7 dakika geçirdi. Teknik özelliklerini, hızını, boyutunu, uçabildiği mesafesini detaylı bir şekilde konuştu. Sayın Erdoğan helikopterle çok ilgilendi” ifadelerini kullandı.

Boginskiy, Erdoğan’ın helikopter satın almakla ilgilendiğini söyleyemeyeceğini belirterek “Bu biraz acelecilik olur” dedi.

Boginskiy’e göre, MAKS-2019 fuarının açılışı sırasında Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ka-62 helikopterinin sergilendiği alana da gidip pilotla konuştu. Boginskiy, bu helikopterin de olumlu izlenim bıraktığını düşündüğünü ekledi.

Doğu Ekonomi Forumu 6 Eylül’e kadar sürecek.

Erdoğan, Putin’le birlikte MAKS-2019 havacılık fuarının açılışına katılmıştı.