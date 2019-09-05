Rusya'da Mi-8 helikopteri kalkış sırasında düştü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kalkışta pist boyunca irtifa kazandığı sırada helikopter aniden devrildi.
© Sputnik / Vitaly Ankov
Helikopterden zamanında güvenli bir şekilde inmeyi başaran 3 kişilik mürettebat yara almadan kurtuldu.
Helikopterde yolcu bulunmadığı belirtildi.
Bakanlık, kazanın nedeninin henüz kesinleşmediğini ancak taşıyıcı ayaklardan birinde arıza yaşanmış olabileceğini kaydetti.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nden bir komisyonun olayla ilgili çalışma yürüttüğü bildirildi.
Olaya ait görüntülerde, kazanın ardından yangın çıktığı görülüyor.
Bakanlık, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü duyurdu.
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