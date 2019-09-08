Rusya’da halk yerel seçimler için sandık başında

Yerel seçimler, hem parlamento seçimlerine yakın bir tarihte gerçekleşmesi hem de öncesinde başkent Moskova’da son dönemin en geniş protestolarına mahal vermesi nedeniyle önem taşıyor.

Rusya Federasyonu, 85 bölgesinden her birinde birbirinden farklı yerel idareci ya da meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

16 bölgede vali, başkent Moskova ve 2014’te Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya dahil olan Kırım dahil 13 bölgede yerel meclislerin üyeleri seçilecek.

Владимир Путин сегодня примет участие в голосовании на выборах депутатов Московской городской думы pic.twitter.com/rbNgL6ozB3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 8, 2019

BU YEREL SEÇİMLER DİĞERLERİNDEN FARKLI

Rusya’da yerel seçimlere halkın ilgisi genelde çok yüksek olmasa da bu seçimler farklı. Seçimlerin yakından izlenecek olmasının sebeplerinden birisi 2021’de düzenlenecek parlamento seçimlerinin öncesinde düzenlenmeleri.

SEÇİMLERE KABUL EDİLMEYEN MUHALİFLERDEN PROTESTO ÇAĞRISI

Bir diğer sebepse başkent Moskova’nın yerel meclisinin üyelerinin belirlenmesi adına yapılacak seçimlere bazı muhalif bağımsız siyasetçilerin adaylık başvurularının kabul edilmemiş olması.

Söz konusu muhalifler, seçimlere başvurularının kabul edilmemesini nedeniyle protesto çağrısında bulunmuştu. Seçimlerden önce her cumartesi günü düzenlenen protestolarda 2 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

SAHTE İMZA TARTIŞMASI

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, muhalif adaylardan bazılarının, gerekli olan belgeleri sunmamaları ve sundukları imzalardan bazılarının sahte olduğunun belirlenmiş olması nedeniyle seçimlerde yer alamayacağı açıklamasında bulunmuştu.

Rusya’daki seçim yasalarına göre bir parti tarafından öne sürülmemiş herhangi birinin seçimlerde aday olabilmesi için destek göstergesi olarak kendi bölgesinde yaşayanların yüzde 3’ünün imzasını almış olması gerekiyor. Daha sonra imzaların yer aldığı listeler Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gönderiliyor.

Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.



Sunduğu imzaların yüzde 10’dan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.