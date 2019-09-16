Yunanistan’dan bir heyet Kırım ziyaretinde

Odissey Bilim, Kültür ve Sinemanın Gelişmesine Katkı Vakfı başkanı Odissey Pipiya, Yunanistan’dan bir heyetin kültürel alanda bir dizi projeyi görüşmek için Kırım’a geldiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Pipiya “Kültürel alanda bir amaçla Yunanistan’dan bir heyet Kırım’a geldi. Ziyaret çerçevesinde bir belgesel film serisi de dahil olmak üzere, ortak bir uluslararası projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili meseleleri konuşacağız” dedi.

Pipiya, filmlerin Kırım’daki Yunanlarla ilgili olduğunu ifade etti.

Pipiya’ya göre, heyette eski Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı, Kırım’ın Dostları Uluslararası Birliği Başkan Yardımcısı Konstantinos İraklis Isychos yer alıyor.

Filmlerin çekimlerinin de sadece Rusya ve Yunanistan’da değil, Yunan diasporasının yaşadığı başka ülkelerde de yapılması planlanıyor.