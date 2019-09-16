Kremlin, Putin-Erdoğan görüşmesine dair görselleri yayınladı

Heyetler arası görüşmeye, Rus tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Enerji Bakanı Alexander Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Yerleşimi Rusya Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev katıldı.
- Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan© İHA /
- Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan© DHA /
- Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan© DHA /
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindekilerle heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.© AA / Murat Kula
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© İHA /
Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan
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