Peskov, Putin’in Ankara’daki ikili görüşmelerinin neden uzadığını anlattı

‘İDLİB’DE RUSYA-TÜRKİYE-İRAN ORTAK OPERASYONU SÖZ KONUSU DEĞİL’
Gazeteciler, Putin’in, İdlib’deki teröristlere karşı mücadelede ek adımlar atılabileceği açıklamasının, bu bölgedeki ortak operasyon düzenlenebileceği anlamına gelip gelmediğini sordu.
Peskov, bu soruya, “Hayır” yanıtını verdi.
Söz konusunun, teröristlere karşı mücadelenin “etkinliğini artırmaya” yönelik adımlar olduğunu anlatan Kremlin Sözcüsü, “Mesele şu ki, İdlib’in büyük bir kısmı, BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist ilan edilen grupların kontrolü altında bulunuyor. Ve ateşkes bu terörist örgütleri kapsamıyor, onlara karşı mücadele devam edecek” dedi.
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