Peskov, Putin’in Ankara’daki ikili görüşmelerinin neden uzadığını anlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara’da gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin, planlandığından uzun sürmesini değerlendirilen konuların güncelliği ve bu anın sorumluluğu ile açıkladı.

Peskov, gazetecilerin, Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin planlandığından uzun sürmesini neyle açıklayabileceği sorusuna, “Konuların güncelliği ve bu anın sorumluluğu ile. Elbette, birçok şey bu görüşmeye ve sürecin sürekliliğine bağlı” dedi.

‘İDLİB’DE RUSYA-TÜRKİYE-İRAN ORTAK OPERASYONU SÖZ KONUSU DEĞİL’

Gazeteciler, Putin’in, İdlib’deki teröristlere karşı mücadelede ek adımlar atılabileceği açıklamasının, bu bölgedeki ortak operasyon düzenlenebileceği anlamına gelip gelmediğini sordu.

Peskov, bu soruya, “Hayır” yanıtını verdi.

Söz konusunun, teröristlere karşı mücadelenin “etkinliğini artırmaya” yönelik adımlar olduğunu anlatan Kremlin Sözcüsü, “Mesele şu ki, İdlib’in büyük bir kısmı, BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist ilan edilen grupların kontrolü altında bulunuyor. Ve ateşkes bu terörist örgütleri kapsamıyor, onlara karşı mücadele devam edecek” dedi.