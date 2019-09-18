Rus vekil: Suriye ordusunun İdlib’de büyük çapta askeri operasyonu felaket olur, terörle mücadele operasyonu yapılmalı

Slutskiy, “Bir taraftan Suriye ordusunun büyük çapta bir operasyon gerçekleştirmesi bir insani felakete yol açar. Yeni bir göçmen akışını tetikleyip Türkiye’nin öfkelenmesine neden olur. Ankara yalnızca yeni bir göçmen akışından değil, İdlib’de kalan Türkiye yanlısı Suriyeli muhaliflerin ortadan kaldırılmasından, Beşar Esad’ın Suriye’deki Arap bölgelerinin tamamının üzerinde kontrolü elde etmesinden endişe duyuyor” ifadelerini kullandı.
Slutskiy açıklamalarına şöyle devam etti: “Diğer yandan İdlib’in, yerel halka dehşet saçan, gerginliği azaltma rejimini bozan teröristlerin müstahkem mevkii olarak bırakılması mümkün değil. Belli ki büyük çapta bir saldırı olmadan, bir dizi terörle mücadele operasyonu gerçekleştirilmesi gerekiyor.”
Slutskiy, ABD’nin er ya da geç ülkeden çıkacağını, artık Ankara ve Tahran’la birlikte bu sorunla ilgili atılacak adımların konuşulması gerektiğini kaydetti.
Slutskiy, “Ankara’nın çıkarlarını gözardı etmek doğru olmaz. Bu zor sorunun çözümü mümkün. Önemli olan Astana formatının ve diğer tüm tarafların partnerlik ilişkilerinin kendi menfaatlerine olduğunun bilincine varmaları” dedi.
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