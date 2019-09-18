Rus vekil: Suriye ordusunun İdlib’de büyük çapta askeri operasyonu felaket olur, terörle mücadele operasyonu yapılmalı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Suriye’nin İdlib vilayetindeki terörist varlığının sona erdirilmesi sorununda çözümün bir dizi terörle mücadele operasyonundan geçtiğini, Suriye ordusunun bölgede büyük çapta bir askeri operasyon yapmasının insani felakete yol açacağını söyledi.

Facebook hesabından açıklama yapan Leonid Slutskiy, ‘son bir yıldır neredeyse tamamen teröristlerin kontrolüne geçen İdlib için kolay bir çözümün olmadığını’ ifade etti.

Slutskiy, “Bir taraftan Suriye ordusunun büyük çapta bir operasyon gerçekleştirmesi bir insani felakete yol açar. Yeni bir göçmen akışını tetikleyip Türkiye’nin öfkelenmesine neden olur. Ankara yalnızca yeni bir göçmen akışından değil, İdlib’de kalan Türkiye yanlısı Suriyeli muhaliflerin ortadan kaldırılmasından, Beşar Esad’ın Suriye’deki Arap bölgelerinin tamamının üzerinde kontrolü elde etmesinden endişe duyuyor” ifadelerini kullandı.

Slutskiy açıklamalarına şöyle devam etti: “Diğer yandan İdlib’in, yerel halka dehşet saçan, gerginliği azaltma rejimini bozan teröristlerin müstahkem mevkii olarak bırakılması mümkün değil. Belli ki büyük çapta bir saldırı olmadan, bir dizi terörle mücadele operasyonu gerçekleştirilmesi gerekiyor.”

Fırat Nehri’nin doğusunda zorlu bir durumun hâkim olduğunu belirten Slutskiy, “ABD Başkanı Donald Trump’ın güçlerini Suriye’den çekeceğini söylemesine rağmen, ABD’nin ülkedeki gayrimeşru varlığı hâlâ devam ediyor. Bu, bugün ülkenin toprak bütünlüğünün ve yeniden birleşmenin sağlanması önündeki başlıca engel” değerlendirmesinde bulundu.

Slutskiy, ABD’nin er ya da geç ülkeden çıkacağını, artık Ankara ve Tahran’la birlikte bu sorunla ilgili atılacak adımların konuşulması gerektiğini kaydetti.

Slutskiy, “Ankara’nın çıkarlarını gözardı etmek doğru olmaz. Bu zor sorunun çözümü mümkün. Önemli olan Astana formatının ve diğer tüm tarafların partnerlik ilişkilerinin kendi menfaatlerine olduğunun bilincine varmaları” dedi.