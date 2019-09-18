Rusya, ABD tahvillerine yatırımı kısmaya devam ediyor

Yatırımların 6.2 milyar doları uzun vadeli tahvillere yapılırken, 2.3 milyar dolar da kısa vadeli tahvillere yönlendirildi.
Yatırım hacmi, haziran ayına kıyasla 2.35 milyar dolar daraldı.
PUTİN ULUSAL EKONOMİNİN GÜVENLİĞİNE VURGU YAPMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar nedeniyle ulusal ekonominin güvenliğini sağlamak amacıyla dolara alternatif para birimleri bulmak zorunda kalmıştı.
Valday Tartışma Kulübü'ndeki açıklamasında Putin, "Doların Rus ekonomisindeki payını azaltıyoruz. Bunu, doların değerini azaltmak için değil, ekonomik güvenliğimizi temin etmek için yapıyoruz. Sürekli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyoruz ve bu, dolarla çalışmamıza engel oluyor" demişti.
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