Rusya, ABD tahvillerine yatırımı kısmaya devam ediyor

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde doların ekonomideki payını azaltma çalışmaları yapan Rusya, temmuzda ABD tahvillerine yatırımı 8.5 milyar dolar seviyesine kadar düşürdü.

ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre ABD tahvillerine yatırımlarını azaltmayı sürdüren Rusya, temmuzda sadece 8.5 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Yatırımların 6.2 milyar doları uzun vadeli tahvillere yapılırken, 2.3 milyar dolar da kısa vadeli tahvillere yönlendirildi.

Yatırım hacmi, haziran ayına kıyasla 2.35 milyar dolar daraldı.

PUTİN ULUSAL EKONOMİNİN GÜVENLİĞİNE VURGU YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar nedeniyle ulusal ekonominin güvenliğini sağlamak amacıyla dolara alternatif para birimleri bulmak zorunda kalmıştı.

Valday Tartışma Kulübü'ndeki açıklamasında Putin, "Doların Rus ekonomisindeki payını azaltıyoruz. Bunu, doların değerini azaltmak için değil, ekonomik güvenliğimizi temin etmek için yapıyoruz. Sürekli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyoruz ve bu, dolarla çalışmamıza engel oluyor" demişti.