Karmaşık denklem: ABD, Türkiye’yi kendi askeri araçlarını satın almaya çağıracak

ABD Savunma Bakan Yardımcısı John C. Rood, Türkiye'ye Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçakları yerine ABD yapımı uçaklar alma çağrısı yapacaklarını belirtti. Washington'da füze savunma sistemlerinin ele alındığı bir etkinlikte konuşan Rood, Türkiye’ye tam olarak neleri teklif edeceğini netleştirmeden, "Elbette Türkiye bağımsız bir ülke ve kararlarını bağımsız olarak alabilir. Ancak biz, Türklerle bu konuda işbirliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Aleksey Podberyozkin, Radyo Sputnik’e demecinde Rood’un açıklamalarını yorumladı. Rus uzman, Washington’un Ankara’yı kendi silahlarını satın alması için birçok çeşitli taktik uygulayacağını söyledi.

Podberyozkin, “Bu ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemeç. Dünyanın şu anki düzeninde Hindistan örneğine benzer biçimde bazı ülkelerin, silahların nerede daha kaliteli ve daha ucuz, satın alma koşullarınınsa nerede daha güveni olduğunu değerlendirerek kendi seçimlerini yapacaklarını düşünüyorum. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan Rusya’yı seçtiğinde tam da bu noktalara değinmişti. Birincisi bizim Su-35’lerimiz F-35 uçaklarına göre 4-5 kat daha ucuz. İkincisi, bu uçaklar kullanılarak denenmiş olmakla birlikte çok verimli ve güvenilirler” dedi ve şöyle devam etti:

“Bunun dışında çeşitlendirme gibi bir durum da söz konusu. Eğer Türkler sadece tek bir satıcıya, yani ABD’ye bağlı olacaksa, Amerikalılar onlara durmadan şantaj yapabilecek, örneğin sattıktan sonra bile araçların bakımını askıya alabilecek. Dolayısıyla burada çok karmaşık bir denklem söz konusu. ABD’nin Türkiye’ye hem şantaj yapacağını, hem de satmak üzere bir şeyler önereceğini düşünüyorum. Kaldı ki bu, (ABD Başkanı Donald) Trump’ın tipik bir özelliği, kendisi görüşme taktiğini her gün değiştirebiliyor, her türlü ‘dalavereyi’ yapabiliyor.”