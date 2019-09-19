Rusya'da Türk balığında cıva ve kadmiyum tespit edildi

Rus gıda güvenliği denetleme kurumu Rosselhoznadzor, Türkiye’den ithal edilen balıkta cıva ve kadmiyum tespit ettiğini açıkladı.

N TR 42-0536 işletmesinin sağladığı alabalıkta kadmiyum, çipurada da cıvanın bulunduğu belirtildi.

Ayrıca N TR 35-0623 işletmesinin sevk ettiği bayağı levrekte de listeriya tespit edildi.

Rosselhoznadzor, bu işletmelerin ürünlerine yasak getirdi. Yasak, 16 Eylül’e kadar devam edecek.

23 TON ÜZÜM TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Rosslehoznadzor ayrıca Türkiye’den Rusya’nın Kadeniz limanı Tuapse’ye getirilen 23 ton üzümün içinde Akdeniz meyve sineğinin tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu zararlı böceğin Rusya topraklarına yayılmasını önleme amacıyla üzümün ülkeye girişine yasak getirildiği ve Türkiye’ye iade edileceği belirtildi.