Sverdlovsk Bölgesi'nde Türk Sineması Günleri düzenlenecek

Sverdlovsk Bölgesi Enformasyon Politikası Dairesi’nden yapılan açıklamada, "Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Sverdlovsk Bölgesi’nde, Türk Sineması Günleri festivali düzenlenecek. Gösterimler, 27-29 Eylül günleri arasında Dom Kino sinemasında gerçekleşecek. Projenin organizatörü, Yunus Emre Kültür Merkezi. Festivalin ana hedefi, sinema dili aracılığıyla Ruslara Türk kültürünü, Türkiye’nin toplumsal hayatını ve Türk halkını tanıtmak" ifadeleri yer aldı.
Toplamda sinemaseverler 6 film izleyecek. Filmler, Rusça altyazılı olarak gösterilecek.
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