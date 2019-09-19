Sverdlovsk Bölgesi'nde Türk Sineması Günleri düzenlenecek

Sverdlovsk Bölgesi Enformasyon Politikası Dairesi’nden yapılan açıklamada, "Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Sverdlovsk Bölgesi’nde, Türk Sineması Günleri festivali düzenlenecek. Gösterimler, 27-29 Eylül günleri arasında Dom Kino sinemasında gerçekleşecek. Projenin organizatörü, Yunus Emre Kültür Merkezi. Festivalin ana hedefi, sinema dili aracılığıyla Ruslara Türk kültürünü, Türkiye’nin toplumsal hayatını ve Türk halkını tanıtmak" ifadeleri yer aldı.

Programda, ‘Ertuğrul 1890’ adlı Japon-Türk ortak yapımı tarihi ve dramatik film yer alıyor. Film, 1890 yılında Japon sularında batan Osmanlı ‘Ertuğrul’ firkateyninin mürettebatının Japonlar tarafından kurtarılmasını ve 100 yıl sonra Tahran’da mahsur kalan 215 Japon vatandaşının Türkler tarafından kurtarılmasını anlatılıyor.

Toplamda sinemaseverler 6 film izleyecek. Filmler, Rusça altyazılı olarak gösterilecek.