St. Petersburg’da otobüs bekleyen yalnız bir at, kameralara yakalandı

Sabah işe gitmek üzere yola çıkan St. Petersburg halkı, durakta otobüs bekleyen yalnız bir atla karşılaştı. Yakınlardaki ahırdan kaçmış olabileceği düşünülen at, otobüse binmeye çalıştı, başarısız olunca geri çekilip otlamaya devam etti.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde önceki gün mesailerine gitmek üzere otobüs bekleyen halk, ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, durakta otobüs bekleyen yalnız bir at kameralara yansıdı. Otobüs gelene kadar soğukkanlılıkla durağın yanındaki çimlerden otlanan at, otobüsün geldiğini görünce derhal kapıya koştu. Ancak ‘bileti olmadığından, yanlış otobüs geldiğinden ya da otobüste yer olmadığından’ olacak ki, otobüse binemedi ve gideceği yere yürüyerek gitmekten başka çaresi kalmadı.

Bu duruma pek de aldırmayan at, yeniden çimlere yönelerek otlamaya devam etti.

Sosyal medya üzerinde paylaşılan video, kısa sürede viral oldu. Kimi kullanıcılar atın sahibinin ve eyerinin olmadığına dikkat çekti. Kimileri de söz konusu durağın yakınlarında bir ahır olduğundan ötürü bölgede at görmenin şaşırtıcı bir durum olmadığını açıkladı.

Kullanıcılardan bazıları "Rusya’dayız, burada her şey mümkün" açıklamasını yaparken, hayvanseverlerden de "Bırakın da hayvancağız rahatça otlasın, zaten geri döndüğünde pek çok yük taşımak durumunda kalacak" tepkileri yükseldi.