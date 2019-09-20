FSB: Gözaltına alınan Kuzey Koreli denizcilerden biri hayatını kaybetti

FSB Sınır Kontrol Soruşturma Dairesi Başkanı Vladimir Krasnov, Rossiya-24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Sınır güvenlik güçlerine karşı koydukları sırada altı Kuzey Kore vatandaşı farklı derecelerde yaralandı. Yaralananlardan biri maalesef hayatını kaybetti” dedi.

‘4 GÖREVLİ YARALANDI’

Krasnov, gözaltı sırasında Kuzey Koreli denizcilerin bıçak ve benzeri silahlarla sınır güvenlik güçlerine karşı koyduğunu, bunun sonucunda dört görevlinin yaralandığını ifade etti.

‘161 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI’

Öte yandan FSB’nin basın dairesinin açıklamasında alıkonulan gemiler ve gözaltı sayısı ile ilgili bilgi verildi.

Açıklamaya göre, sınır güvenlik güçlerinin koordinasyon halindeki çalışmaları neticesinde kaçak avlanmaları nedeniyle 2 balıkçı teknesi ve 11 deniz motoruna el konuldu, 161 Kuzey Kore vatandaşı gözaltına alındı. Yaralanan Kuzey Korelilere gerekli tıbbi yardım sağlandı. Yaralı dört görevlinin durumu ise iyi ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Gözaltına alınan Kuzey Koreliler Primorskiy bölgesindeki Nahodka Limanı’na götürülerek burada gemilerde gözetim altında tutulacak.

Rus sınır görevlileri, Japonya Denizi’nde Rus karasuları içinde Kuzey Kore’ye ait iki balıkçı gemisi ve 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit etmişti. Gemiler alıkonulmuştu.