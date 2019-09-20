Rusya: ABD'nin İran Merkez Bankası'na uyguladığı yaptırım gayri meşru

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı kararı Sputnik'e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı 2. Asya Daire Direktörü Zamir Kabulov, "Tek taraflı yaptırımları gayri meşru buluyoruz. Bu, İran'a yönelik yaklaşımlarımızı etkilemeyecek" dedi.

Rusya'nın, planladığı gibi İran'la bankacılık sektörünü de kapsayan işbirliğine devam edeceğini kaydeden Kabulov, ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının İran'la işbirliğine etki etmeyeceğini vurguladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapılan Oval Ofis toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldıklarını açıklamış ve bunu, 'bir ülkeye uygulanan en yüksek yaptırım' olarak nitelendirmişti.