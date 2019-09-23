Putin'den Abhazya ordusunun modernleştirilmesi için anlaşma talimatı

Rusya hükümetine ait belgelerin yayınlandığı internet sitesine göre, Putin, Abhazya ordusunun modernleştirilmesine finansal destek verilmesine ilişkin anlaşma imzalanması talimatı verdi. Proje, Rusya hükümeti tarafından teklif edildi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Abhazyalı mevkidaşı Mirab Kishmaria ile askeri işbirliğinin arttırılması ve Abhazya ordusunun yenilenmesi için anlaştığı belirtilmişti.

Yeni anlaşmanın imzalanmasından önce Moskova ve Sohum arasında, dışişleri ve savunma bakanlıkları düzeyinde görüşmeler gerçekleştirilecek.

Rusya, Abhazya’nın bağımsızlığının garantörü ve 26 Ağustos 2008’de Putin’in imzaladığı talimatla iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştu.

Moskova, Abhazya’nın gelişimi için finansal ve sosyo-ekonomik destek veriyor. Abhazya’nın desteklenmesi için 2017-2019 yılları arasında 6 milyar rublelik yatırım hacmine ulaşıldı.