Rusya’da kadınların ortalama evlilik yaşı sekiz yaş ileri gitti. Artık ülkede kadınların büyük kısmı 25-34 yaşlarda evleniyor. Geçmişte ise genellikle 18-24 yaşlarında evlilik tercih ediliyordu.

Rusya Federal Devlet İstatistik Kurumu’nun raporuna göre, Rusya’da gelinler sekiz yaş yaşlandı. Sekiz yıl öncesine kadar kadınlar genellikle 18-24 yaşlarında evlenmeyi tercih ederken, evlilik yaş ortalaması bugün 25-34’e yükseldi.

Erkeklerde ise bir değişiklik olmadı. Rus erkekler eskisi gibi 25-34 yaşlarında evlenmeyi tercih ediyor.

Öte yandan 35 yaşından sonra evlenmeyi tercih eden kadınların sayısında da artış gözleniyor.

Konuyla ilgili yorumda bulunan Plehanov Ekonomi Üniversitesi’nden uzman Yelena Yegorova, bu durumun eğitim, kariyer, işsizlik ve ev sahibi olmama, iktikrarsız ekonomik durum, kendi isteğine göre yaşama arzusu gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti.

Yegorova’ya göre, nikah yapmayan çiftlerin sayısında bir artış olması da bu göstergelere neden olan etkenlerden.