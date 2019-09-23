Rusya Federal Devlet İstatistik Kurumu’nun raporuna göre, Rusya’da gelinler sekiz yaş yaşlandı. Sekiz yıl öncesine kadar kadınlar genellikle 18-24 yaşlarında evlenmeyi tercih ederken, evlilik yaş ortalaması bugün 25-34’e yükseldi.
Öte yandan 35 yaşından sonra evlenmeyi tercih eden kadınların sayısında da artış gözleniyor.
Konuyla ilgili yorumda bulunan Plehanov Ekonomi Üniversitesi’nden uzman Yelena Yegorova, bu durumun eğitim, kariyer, işsizlik ve ev sahibi olmama, iktikrarsız ekonomik durum, kendi isteğine göre yaşama arzusu gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti.
Yegorova’ya göre, nikah yapmayan çiftlerin sayısında bir artış olması da bu göstergelere neden olan etkenlerden.
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