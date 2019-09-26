Maduro, Kızıl Meydan’da gezdi

Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

Önceki gün Moskova’ya geldiğini duyuran Nicolas Maduro, Twitter hesabından paylaştığı video ile birlikte, “Kızıl Meydan. Hava üç derece. Akşam 10.20. İnancımızı bir kez daha doğrulayarak, Venezüellalıları selamlıyorum: İmparatorluklar olmadan, başka bir dünya, kardeşlik dünyası mümkün. Bugün Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’le, büyük sonuçlar verecek bir stratejik ilişkiler haritasını onayladık. Teşekkürler Rusya, teşekkürler Devlet Başkanı Putin” ifadelerini kullandı.

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