Moskova'da muhalefetin düzenlediği gösteri olaysız tamamlandı

Moskova Belediyesi’nden izin alınarak Akademik Saharov Caddesi'nde düzenlenen gösterideki düzen polis ve Rosgvardiya tarafından sağlandı.

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bilgisi verildi.

Eylem olaysız tamamlanırken, göstericiler dağıldıktan sonra şehrin merkezindeki cadde ve sokaklar tekrar trafiğe açıldı.

Moskova'da, 27 Temmuz ve 3 Ağustos günleri izinsiz gösteriler düzenlenmişti. Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi, devlet görevlilerine karşı şiddet uygulandığı gerekçesiyle cezai dava başlatmıştı.

Protestoculara karşı yürütülen davalar, medya tarafından 'Moskova Dosyası' adıyla anılıyor.

Binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların sebebi ise, Moskova'nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.

Rusya'daki seçim yasalarına göre bir parti tarafından öne sürülmemiş herhangi birinin seçimlerde aday olabilmesi için destek göstergesi olarak kendi bölgesinde yaşayanların yüzde 3'ünün imzasını almış olması gerekiyor. Daha sonra imzaların yer aldığı listeler Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gönderiliyor.

Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.

Sunduğu imzaların yüzde 10’undan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.