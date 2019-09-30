Rus Dışişleri’nden Washington’a ‘vize savaşı’ suçlaması

‘Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine konuşan Ryabkov, Washington’un vize kısıtlamaları ile ilgili Moskova’nın karşı önlem alma olasılığını dışlamadığını, fakat bu süreci başlatanın ABD olduğunu kaydetti.
Ryabkov, “Vize savaşı başlatacak mıyız konusuna gelince, aslında bu savaş zaten sürüyor ve onu aslında ABD başlattı” vurgusunu yaptı.
“Şimdilik olmuyor. ABD’de Rusya’ya yönelik politikaları belirleyen kişilerin önceliklerinin farklı olduğu ortada. Görünüşe göre bizimle güçlü taraf olarak konuşmaya çalışıyorlar ve buna takılmış durumdalar, fakat bu çizginin başarısızlığa mahkûm olduğunu herkes çoktandır biliyor.”
Rusya’nın yanıtının simetrik olup olmayacağını netleştirmeyen Ryabkov, “Bu provokasyon sonuçta Rusya vatandaşlarına yönelik yapılmadı, bu ABD topraklarında, New York’ta bulunan örgütün tamamıyla küçümsendiğinin bir göstergesi” ifadelerini kullandı.
RUS HEYETİNE VİZE KISITLAMALARI
Daha önce vize skandalını 'çirkin bir olay' olarak niteleyen Rusya Dışişleri Bakanı Seregey Lavrov, uluslararası etkinlikleri ABD’den başka yere taşıma fikrini değerlendirme çağrısında bulunmuştu.
Lavrov ayrıca Rus heyetin üyelerine vize verilmemesine ‘sürpriz’ yanıt hazırlama sözü vermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)