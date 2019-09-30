Rus Dışişleri’nden Washington’a ‘vize savaşı’ suçlaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington’un vize kısıtlamaları ile ilgili Moskova’nın karşı önlem alma olasılığını dışlamadığını belirtti ve bu süreci aslında ABD’nin başlattığını hatırlattı.

‘Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine konuşan Ryabkov, Washington’un vize kısıtlamaları ile ilgili Moskova’nın karşı önlem alma olasılığını dışlamadığını, fakat bu süreci başlatanın ABD olduğunu kaydetti.

Ryabkov, “Vize savaşı başlatacak mıyız konusuna gelince, aslında bu savaş zaten sürüyor ve onu aslında ABD başlattı” vurgusunu yaptı.

Rus yetkililerin Amerikalı meslektaşlarına birçok kez ‘göze göz, dişe diş’ ilkesine göre hareket etmeyip, anlaşmayı önerdiklerini söyleyen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdilik olmuyor. ABD’de Rusya’ya yönelik politikaları belirleyen kişilerin önceliklerinin farklı olduğu ortada. Görünüşe göre bizimle güçlü taraf olarak konuşmaya çalışıyorlar ve buna takılmış durumdalar, fakat bu çizginin başarısızlığa mahkûm olduğunu herkes çoktandır biliyor.”

Rusya’nın yanıtının simetrik olup olmayacağını netleştirmeyen Ryabkov, “Bu provokasyon sonuçta Rusya vatandaşlarına yönelik yapılmadı, bu ABD topraklarında, New York’ta bulunan örgütün tamamıyla küçümsendiğinin bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

RUS HEYETİNE VİZE KISITLAMALARI

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de Birleşmiş Milletler (BM) çatısında düzenlenen etkinliklere katılması gereken Rus heyetin bazı üyelerinin ‘teknik nedenlerden’ dolayı vize alamadıklarını duyurmuştu. Vize alamamaları nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterya Başkanı Sergey Butin, Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ve tercümanlar New York’a gidememişti.

Daha önce vize skandalını 'çirkin bir olay' olarak niteleyen Rusya Dışişleri Bakanı Seregey Lavrov, uluslararası etkinlikleri ABD’den başka yere taşıma fikrini değerlendirme çağrısında bulunmuştu.

Lavrov ayrıca Rus heyetin üyelerine vize verilmemesine ‘sürpriz’ yanıt hazırlama sözü vermişti.