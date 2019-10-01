Rusya, vatandaşlık başvurusu için aranan şartlarda değişikliğe gidiyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2020-2022 yılları federal bütçe tasarısı için hazırladığı ek belgelerde, Rusya vatandaşlığını almak isteyen yabancılarda, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartının aranmamasını önerdi.

Açıklamada, göç politikasının gelecekte, “başka vatandaşlıktan vazgeçme” şartını ortadan kaldırma fırsatını sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca Rusya üniversiteleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık ülkelerinin önde gelen eğitim kurumlarında eğitim almış yabancıların kısa ve uzun dönem ikamet izinleri ile vatandaşlık alma prosedürünün de kolaylaştırılması planlanıyor.