FBI'ın sorguya çektiği Rus vekil Yumaşeva ABD'den ayrıldı: Provokasyona gelmemeliyiz

New York'taki bir havalimanına indikten sonra ayrı bir odaya alınarak FBI tarafından sorguya çekilen Rus milletvekili İnga Yumaşeva ABD'den ayrıldı. Rossiya-24 konuşan Yumaşeva, bu tür provokasyonlara gelinmemesi gerektiğini belirtti.

Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya ve ABD tarafından düzenlenen Fort Ross Diyalog Forumu'na katılmak için ABD'ye giden Yumaşeva, New York'taki JFK Uluslararası Havalimanı'ndan Moskova'ya gitti.

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e açıklamalarda bulunan Yumaşeva, kendisine yönelik tutumun ve Rus bürokratlara vize verilmemesinin Rusya-ABD ilişkilerindeki eğilimi gösterdiğini belirtti.

Yumaşeva, "Bu hoş olmayan bir durum ve bir siyasetçi olarak bunun Rusya-ABD ilişkilerinde maalesef bir eğilim haline geldiğini düşünüyorum. Rus heyetine BM Genel Kurulu için vize verilmemesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Fort Ross Diyalog Forumu'na aynı nedenle katılamaması ve sorguya çekilmemin aynı zincirin halkaları olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rusya için ABD'yle yapıcı işbirliği geliştirme çabalarını sürdürmenin önemli olduğunu kaydeden Yumaşeva, "Bu tür provokasyonlara gelmemeliyiz, korkmamalıyız ve darılmamalıyız. Maalesef bu bir standart haline geldi, geleceğe bakmalıyız" diye ekledi.

Yumaşeva, New York’taki havalimanlarından birisine inmesinin ardından ayrı bir odaya alınarak FBI tarafından sorguya çekilmiş ve ardından gözaltına alınmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li yetkililerin Yumaşeva'ya yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ve Kremlin'in bu gelişmeden derin endişe duyduğunu vurgulamıştı.