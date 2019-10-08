'Yerel paraya geçiş, Rusya ve Türkiye'nin ticari ilişkilerini öngörülmeyen döviz risklerine karşı sigorta edecek'

Rusya Devlet Duması Tarım Komitesi Başkan Yardımcısı Ayrat Hayrullin, Rusya ve Türkiye arasındaki ödemelerde yerel para birimlerinin kullanılmasının iki ülkenin ticari ilişkilerini öngörülmeyen döviz risklerine karşı sigorta edeceğini ve Rusya'nın Arap dünyasındaki ticari statüsünü destekleyeceğini söyledi.

Rus vekil Hayrullin, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan, ödeme ve anlaşmalarda yerel para birimleri olan ruble ve Türk lirasının kullanılmasını öngören anlaşmayı Sputnik'e değerlendirdi.

Anlaşmanın olası risklere karşı sigorta görevi göreceğini kaydeden Hayrullin, "Yabancı para birimleriyle yapılan işlemlerde para bizim hesabımızda değil, dövizi kullanılan ülkenin bankasında tutuluyor. Biz de ödemeleri, o ülkelerdeki muhabir bankalar üzerinden yapıyoruz. Ruble ve lira kullanıldığında ise bu bizim için bir sigorta olacak" dedi.

Rus vekil, ruble ve liranın kullanıldığı ödemelerin komisyon masraflarının azaltılması ve döviz dönüştürme riskleri açısından da daha verimli olduğunun altını çizdi.

Türk ekonomisinin hızla geliştiğine ve perspektifinin çok iyi olduğuna dikkat çeken Hayrullin, "Türkiye, tüm Arap dünyasıyla yoğun şekilde ticaret yapıyor. Anlaşmanın, bu açıdan da Rusya için faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, iki ülke arasındaki ödeme ve anlaşmalarda yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para birimlerinin kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazibesinin artırılması amaçlanıyor.